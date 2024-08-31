Евтеев назвал фаворита в матче «Актобе» – «Елимай»

Экс-игрок сборной Казахстана Павел Евтеев прокомментировал предстоящий матч 19-го тура КПЛ между «Актобе» и «Елимаем».

«Трудно предугадать с каким счeтом завершится этот матч. Но за счет своего поля и поддержки болельщиков, «Актобе» будет иметь преимущество. Между командами совершенно небольшой разрыв в турнирной таблице – всего 3 очка. Это придаст напряженности поединку.

Хозяевам поля нужно доказывать, что потеря очков в прошлом туре никак не сказалась на чемпионских амбициях. «Елимай» сейчас находится в хорошем психологическом состоянии после волевой победы над «Кызыл-Жаром» в прошлом туре. Думаю, что гости дадут сегодня бой «Актобе», – рассказал Евтеев.