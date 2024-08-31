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  • Наумов – о трансферах «Зенита»: «Кит загребает все подряд в рот, а потом выплевывает все ненужное»

Наумов – о трансферах «Зенита»: «Кит загребает все подряд в рот, а потом выплевывает все ненужное»

31 августа 2024, 10:08
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферной политике «Зенита».

  • Накануне петербуржцы купили у «Спартака» форварда Александра Соболева.

«Если Семак выступал против трансфера Соболева, то он поступал очень мудро. «Зенит» сегодня – это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает всe подряд в свой рот, а потом выплeвывает всe, что не нужно, а нужное заглатывает. Так и работает сегодня «Зенит». Сколько «Зенит» погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить! Ведь это люди, но их «Зенит» поманил хорошей зарплатой, статусом и тем, что ты станешь чемпионом. Поэтому футболисты идут в этот клуб.

Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Коваленко, Ахметов… Можно назвать больше 20 футболистов, которые испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». А клуб, пользуясь своими неограниченными финансовыми возможностями, берeт всех скопом. Сейчас Волков будет сидеть на лавке до скончания века и Горшкова тоже посадят. Глушенков – это приятное исключение, потому что у него высокий уровень и он сумел доказать, что способен играть в «Зените». Все другие российские футболисты в «Зените» не прижились.

«Зенит» очень часто берeт дорогих иностранных футболистов. Мы часто слышим в прессе, и часто Геннадий Орлов говорит: если ты приходишь в «Зенит», то ты должен конкурировать и соответствовать уровню клуба. Пришeл Ахметов, и он совсем никакой. Но дело в том, что Семаку покупают 15 бразильцев с аргентинцами за большие деньги. Поэтому ему говорят, что они должны играть и не должны сидеть на лавке, а русские ребята посидят. В «Зените» происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», – сказал Наумов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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Админ ресурс
1725088542
Тут другая аналогия. Шакал жрет всю падаль, авось не сдохнет
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Цугундeр
1725089730
Чем я хуже Андр"45 ?? ))... «Все-таки бывший президент «Локомотива» Николай Наумов - человек какой-то удивительно чистой степени глупости. ..И сделал карьеру человек Наумов. Уважаем, за мнением ему звонят. А ему ведь парник с огурцами доверить нельзя. Он к парнику подступит, подумает полминуты, обернется и осуждающе скажет: негодяи, вы же эти огурцы просто сожрете. Сожрете, и к чертям вся работа!.. Призываю Николая Наумова завещать тело науке. Настолько кристальная, незамутненная глупость должна быть изучена» .(С)Василий Вячеславович У́ткин .
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Garrincha58
1725109532
ещё один Наумный, какое твоё дело
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