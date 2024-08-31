Наумов – о трансферах «Зенита»: «Кит загребает все подряд в рот, а потом выплевывает все ненужное»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферной политике «Зенита».

Накануне петербуржцы купили у «Спартака» форварда Александра Соболева.

«Если Семак выступал против трансфера Соболева, то он поступал очень мудро. «Зенит» сегодня – это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает всe подряд в свой рот, а потом выплeвывает всe, что не нужно, а нужное заглатывает. Так и работает сегодня «Зенит». Сколько «Зенит» погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить! Ведь это люди, но их «Зенит» поманил хорошей зарплатой, статусом и тем, что ты станешь чемпионом. Поэтому футболисты идут в этот клуб.

Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Коваленко, Ахметов… Можно назвать больше 20 футболистов, которые испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». А клуб, пользуясь своими неограниченными финансовыми возможностями, берeт всех скопом. Сейчас Волков будет сидеть на лавке до скончания века и Горшкова тоже посадят. Глушенков – это приятное исключение, потому что у него высокий уровень и он сумел доказать, что способен играть в «Зените». Все другие российские футболисты в «Зените» не прижились.

«Зенит» очень часто берeт дорогих иностранных футболистов. Мы часто слышим в прессе, и часто Геннадий Орлов говорит: если ты приходишь в «Зенит», то ты должен конкурировать и соответствовать уровню клуба. Пришeл Ахметов, и он совсем никакой. Но дело в том, что Семаку покупают 15 бразильцев с аргентинцами за большие деньги. Поэтому ему говорят, что они должны играть и не должны сидеть на лавке, а русские ребята посидят. В «Зените» происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», – сказал Наумов.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Сейчас в лиге лидирует «Локомотив».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?