В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»

Нападающий Александр Соболев мог продолжить карьеру за границей.

Когда переход игрока из «Спартака» в «Зенит» еще не был согласован, его агенты контактировали с «Трабзонспором».

Представители Соболева предложили турецкому клубу подписать форварда, но те побоялись возникновения конфликта внутри раздевалки.

Дело в том, что несколько недель назад «Трабзонспор» купил украинского защитника Арсения Батагова.