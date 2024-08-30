В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»

Нападающий Александр Соболев мог продолжить карьеру за границей.
Когда переход игрока из «Спартака» в «Зенит» еще не был согласован, его агенты контактировали с «Трабзонспором».
Представители Соболева предложили турецкому клубу подписать форварда, но те побоялись возникновения конфликта внутри раздевалки.
Дело в том, что несколько недель назад «Трабзонспор» купил украинского защитника Арсения Батагова.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: Taka Gazete