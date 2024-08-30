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  • В «Зените» оценили возможные репутационные риски из-за трансфера Соболева

В «Зените» оценили возможные репутационные риски из-за трансфера Соболева

30 августа 2024, 19:30
14

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не считает, что клуб может понести репутационные потери из-за новичка Александра Соболева, купленного у «Спартака».

«Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.

Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал Медведев.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (14)
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Cleaner
1725037306
За РЕПУТАЦИОННЫЕ риски не Зениту переживать! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Админ ресурс
1725037619
Зендид привык питаться падалью. Какая у него может быть репутация. Болотные даже слова такого не знают
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ScarlettOgusania
1725038251
какие уж тут "репутационные риски", когда к бом.жам сразу два гондоу перешли!)))
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Админ ресурс
1725038389
у зендида репутация помойки и позора. Что тут переживать?
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ySS
1725038854
Жду переобувания бакланов с дельфина на злодея или ещё кого-то) Судьи тоже переобуются на счет манеры этого персонажа.
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VVM1964
1725040322
Как можно переживать за то, чего нет ?!) Впрочем, она конечно есть, но именно такая - Зенит позор российского футбола !!!
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Цугундeр
1725041569
А чего вы ,пупсы щетинистые ,расчувствовались-то?) Такие довольные бегали ,десять лямов делили.. Не поделили ?))
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anatolich72
1725043489
У зенита одна репутация-"трясина" в которой вязнут и тонут перспективные российские игроки, променявшие карьеру, уважение болельщиков на бабки.
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шахта Заполярная
1725044900
Зинка и репутация - не совместимые вещи.
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шахта Заполярная
1725048061
Был дельфином, стол голубок. Каждый выбирает свой путь.
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