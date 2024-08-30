В «Зените» оценили возможные репутационные риски из-за трансфера Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не считает, что клуб может понести репутационные потери из-за новичка Александра Соболева, купленного у «Спартака».
«Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.
Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал Медведев.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»