В «Зените» оценили возможные репутационные риски из-за трансфера Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не считает, что клуб может понести репутационные потери из-за новичка Александра Соболева, купленного у «Спартака».

«Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.

Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал Медведев.