Канчельскис: «В наше время Соболева бы просто уничтожили»

Андрей Канчельскис осудил поведение Александра Соболева, перешедшего сегодня из «Спартака» в «Зенит»
– У футболистов сейчас другие ценности. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – это поведение не от большого ума.
Если бы «Спартак» не купил Александра у «Крыльев», никто не знает, как сложилась бы его судьба дальше. У людей ничего святого нет, ведут себя непорядочно.
– Уважаете ли вы Соболева?
– Не будем переходить на личности. В наше время Соболева уничтожили бы просто. Джонсон перешел из «Селтика» в «Рейнджерс» – не мог на улицу выйти.
Ну захотел Соболев показаться хорошим перед болельщиками «Зенита», но это дешевые понты и очень некрасиво перед «Спартаком». Надо оставаться всегда человеком – это самое главное.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «РБ Спорт»