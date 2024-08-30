Канчельскис: «В наше время Соболева бы просто уничтожили»

Андрей Канчельскис осудил поведение Александра Соболева, перешедшего сегодня из «Спартака» в «Зенит»

– У футболистов сейчас другие ценности. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – это поведение не от большого ума.

Если бы «Спартак» не купил Александра у «Крыльев», никто не знает, как сложилась бы его судьба дальше. У людей ничего святого нет, ведут себя непорядочно.

– Уважаете ли вы Соболева?

– Не будем переходить на личности. В наше время Соболева уничтожили бы просто. Джонсон перешел из «Селтика» в «Рейнджерс» – не мог на улицу выйти.

Ну захотел Соболев показаться хорошим перед болельщиками «Зенита», но это дешевые понты и очень некрасиво перед «Спартаком». Надо оставаться всегда человеком – это самое главное.