Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис: «В наше время Соболева бы просто уничтожили»

30 августа 2024, 17:46
19

Андрей Канчельскис осудил поведение Александра Соболева, перешедшего сегодня из «Спартака» в «Зенит»

– У футболистов сейчас другие ценности. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – это поведение не от большого ума.

Если бы «Спартак» не купил Александра у «Крыльев», никто не знает, как сложилась бы его судьба дальше. У людей ничего святого нет, ведут себя непорядочно.

– Уважаете ли вы Соболева?

– Не будем переходить на личности. В наше время Соболева уничтожили бы просто. Джонсон перешел из «Селтика» в «Рейнджерс» – не мог на улицу выйти.

Ну захотел Соболев показаться хорошим перед болельщиками «Зенита», но это дешевые понты и очень некрасиво перед «Спартаком». Надо оставаться всегда человеком – это самое главное.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лицом_на_клаве
1725029462
Ваше время кануло в лету.
Ответить
Garrincha58
1725029852
глупости от всегда недовольного Канчельскиса
Ответить
Arvlad
1725030694
На удивление, полностью согласен с г-ном Мостовым..., может - в первый раз...
Ответить
Скай
1725031798
Как оказалось, Гавно человек перешел в гавно клуп, да и куй с ним. Забыть уродца.
Ответить
FCSpartakM
1725032040
Какие чувства были у Канчельскиса, когда он в Сити перешел?
Ответить
ivany4
1725032658
Ты свисти да незасвистывайся, не соловей!!)) Нормально себя чувствовал, когда из киевских ментов перешел к Донецким Шахтерам?? Да и по Европе метался, почти как турист.))
Ответить
DVOK68
1725032773
Ну ж "уничтожили"...перебор явный.Сравнение с взаимотношениями Селтика и Рейнджерс совершенно не прокатывает.
Ответить
Сам_себе_сказал
1725033001
Кончельскик сам проституткой был...а теперь других учит
Ответить
Админ ресурс
1725034196
Да за что уничтожать его? Зендид никто за равного не считает, клуп без прошлого, настоящее которого держится на бюджетных деньгах, академия развалена, воспитанников разогнали, накупили уголков. Позор и посмешище.
Ответить
Zubo
1725047465
Чушь собачья , слава богу сейчас не те времена , подумай ты хоть немного что ты говоришь, когда то много лет назад он перешел в Спартак, это бизнес соглашение, он перешел потому что он был Спартаку нужен, Спартак не взял его на поруки как в детдом, он взял его на нем ездить и платить за это компенсацию, дебил ты Канчельскис , что Соболев должен играть до конца карьеры в одном клубе, это не родители , не папа с мамой
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
14
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
7
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
22:01
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+