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  • Олусегун объяснил, чем Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Олусегун объяснил, чем Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство

30 августа 2024, 11:36
3

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о партенер по команде – 34-летнем нападающем Фeдоре Смолове.

«Смолов – отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Фeдор очень классный парень за пределами поля. Быть с ним в одной команде – это большая честь для меня и остальных ребят. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», – сказал Олусегун.

  • Фeдор Смолов перешeл в «Краснодар» летом 2024 года в статусе свободного агента, подписав контракт на 1 год.
  • В нынешнем сезоне на счету форварда 6 матчей в составе «быков», 1 гол и 2 результативные передачи.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Олусегун Олакунле
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1725007220
Не неси херни и Смолов уже сдох в далеком 2017 и не понятно было нахрена его еще усатый в сборную брал
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Spartak_forv@
1725009422
В прошлом году помог оформить "чемпионство" Динамо,теперь и Краснодару надо помочь)
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MazaiNN
1725009679
Оласегун прям находка для ,,журналистов,,.
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