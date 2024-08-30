Олусегун объяснил, чем Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о партенер по команде – 34-летнем нападающем Фeдоре Смолове.

«Смолов – отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Фeдор очень классный парень за пределами поля. Быть с ним в одной команде – это большая честь для меня и остальных ребят. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», – сказал Олусегун.