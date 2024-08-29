Адиев высказался о возможной отставке из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о своем будущем в клубе. Он возглавил команду в апреле, освободив пост главного тренера сборной Казахстана.

– Это очень сложное решение [возглавить «Ахмат»]. Мое самое сложное решение, потому что у меня все складывалось довольно‑таки хорошо.

– Вышли из зоны комфорта?

– Во многом да.

– У вас есть карт‑бланш в «Ахмате»?

– Мой карт‑бланш – каждая последующая игра. Я ее выигрываю – карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю – он уменьшается.

– Сейчас побед мало. Тучи сгущаются?

– Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно.

– От чего это зависит?

– От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты.

– Какие?

– Есть ряд моментов. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться.

– Какие слова вы подбирали после матча с «Локомотивом» [проигранного дома со счетом 0:5]?

– [Смеется]. У нас был очень жесткий разговор, наверное. За все время моего пребывания в команде, наверное, это был самый жесткий разговор. На повышенных тонах. Лексикон мой был не совсем соответствующий. Я редко к такому прибегаю. Но иногда бывают моменты, когда приходится это делать.

– Разговор в раздевалке после «Локомотива» был жестче, чем в прошлом сезоне после «Балтики» (1:7)?

– Да, намного. После «Балтики» он в принципе был, можно сказать, больше философским.