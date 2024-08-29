Кавазашвили: «Казахстану повезло с Черчесовым»

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о Станиславе Черчесове.

– Казахстанскому футболу повезло с приглашением классного тренера Черчесова. Это высочайший профессионал-тренер, о чeм говорят его тренерские успехи.

Из-за своего принципиального характера с футбольным руководством Черчесов везде работает не более двух лет, но его успехи в клубных командах разных стран впечатляют. А сборная России в 2018 году на чемпионате мира показала зрелищный и атакующий футбол, апосле этого обрела почeт. Успехов вам в Лиге Наций!