Кавазашвили: «Казахстану повезло с Черчесовым»

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о Станиславе Черчесове.
– Казахстанскому футболу повезло с приглашением классного тренера Черчесова. Это высочайший профессионал-тренер, о чeм говорят его тренерские успехи.
Из-за своего принципиального характера с футбольным руководством Черчесов везде работает не более двух лет, но его успехи в клубных командах разных стран впечатляют. А сборная России в 2018 году на чемпионате мира показала зрелищный и атакующий футбол, апосле этого обрела почeт. Успехов вам в Лиге Наций!
- Казахстан сыграет против сборной Норвегии 6 сентября в Алматы в 17:00 по мск.
- Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.
Источник: Legalbet.kz