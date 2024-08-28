Дзюбе предложили пойти в бокс

Тренер бойца смешанного стиля Александра Волкова Тарас Кияшко предложил форварду Артему Дзюбе попробовать себя в единоборствах.
«Дзюба стал бы чемпионом в единоборствах. В любом виде спорта он добился бы хороших успехов. Думаю, ему подошел бы бокс. Если бы не было проблем с борьбой, то и смешанные подошли бы», – сказал Кияшко.
- Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
- В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»