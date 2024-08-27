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  • Есмагамбетов – о будущем Зайнутдинова: «Куда-то перейдет на правах аренды»

Есмагамбетов – о будущем Зайнутдинова: «Куда-то перейдет на правах аренды»

27 августа 2024, 17:50

Казахстанский тренер Булат Есмагамбетов высказался о будущем Бахтиера Зайнутдинова.

– Уже давно никто не видел на поле Бактиера Зайнутдинова, не пора ли ему сменить клуб?

– Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Мы знает, что новый тренер «Бешикташа» не видит Бактиера в составе, он даже не попадает в протокол. Сейчас будет игра агента и куда он его приведет. Были слухи про «Зенит», московское и киевское «Динамо».

Трансферное окно в Европе закрывается в конце августа, а в России, если не ошибаюсь, до 5 сентября. Думаю, что до этого времени Зайнутдинов куда-то перейдет на правах аренды. Хотелось бы, чтобы он нашел свой клуб и своего тренера.

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Источник: sports.kz
Турция. Суперлига Казахстан. Премьер-лига Бешикташ Зайнутдинов Бахтиер
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