Есмагамбетов – о будущем Зайнутдинова: «Куда-то перейдет на правах аренды»

Казахстанский тренер Булат Есмагамбетов высказался о будущем Бахтиера Зайнутдинова.

– Уже давно никто не видел на поле Бактиера Зайнутдинова, не пора ли ему сменить клуб?

– Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Мы знает, что новый тренер «Бешикташа» не видит Бактиера в составе, он даже не попадает в протокол. Сейчас будет игра агента и куда он его приведет. Были слухи про «Зенит», московское и киевское «Динамо».

Трансферное окно в Европе закрывается в конце августа, а в России, если не ошибаюсь, до 5 сентября. Думаю, что до этого времени Зайнутдинов куда-то перейдет на правах аренды. Хотелось бы, чтобы он нашел свой клуб и своего тренера.