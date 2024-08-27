Ещенко выделил лучшего игрока «Спартака» на старте сезона

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко выделил лучшего игрока команды на старте сезона.

«Все футболисты «Спартака» лучшие на старте. Если одного выделять, то это Эсекьель Барко. Ему хочется больше контролировать мяч, чтобы партнеры играли с ним. Но пока не так много таких взаимодействий.

Думаю, в будущем связка Манфреда Угальде и Барко может стать ударной, посмотрим. Нужно больше брать инициативу на себя и обыгрывать один в один. Тогда бы цены не было. С командами, которые низко садятся в оборону, было бы проще играть», – сказал Ещенко.