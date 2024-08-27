Турецкий агент Табакджиоглу: «У Зайнутдинова есть будущее только в России»

Турецкий агент ФИФА Гeкхан Табакджиоглу прокомментировал отказ Бахтиера Зайнутдинова перейти в чемпионат России.

– «Бешикташ» не хочет его использовать. И «Бешикташу» нужны деньги. Очень жаль, что игрок не принял отличное предложение от «Зенита». Было бы здорово, если бы он на него согласился. Как я знаю, сам футболист не хочет ехать в Россию.

Он, на самом деле, хороший парень. Но у этого игрока есть будущее только в России. Из-за правил по легионерам. Там он не иностранец. В Турции тоже иностранцем не считается, но тут он недостаточно хорош».