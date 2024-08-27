Игнатьев высказался о нападающих «Зенита»: «Кассьерре нужен сменщик»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сказал, что Иван Сергеев – не тот форвард, который необходим «Зениту».

– После двух неудачных результатов опять пошли разговоры, что «Зениту» надо срочно укрепляться. Прежде всего, речь идет о нападении, куда теперь сватают аргентинца Гонду. Нужно ли усиление в атаке Кассьерре и Сергееву?

– Нужно. И это, прежде всего, связано с тем, что Сергеев давно не тот человек, который необходим «Зениту». Да, и он сам, как понимаю, хочет постоянно играть, выходить в какой-то команде в основе с первых минут.

А Кассьерре нужен сменщик, возможно, даже человек, который его самого отправит в ротацию… Правда, не особо верю в Соболева, наверное, возникнут какие-то другие кандидатуры. Но это уже дело тренерского штаба и руководства.