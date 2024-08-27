Черданцев назвал топ-клуб РПЛ, за который он мог играть

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на смерть тренера Свена-Ерана Эрикссона. Попутно журналист рассказал, что играл в системе «Спартака».

«Умер Свен-Еран Эрикссон. В начале 90-х я работал переводчиком и был по делам в Генуе, когда Эрикссон тренировал «Сампдорию». На тот момент это был топ-клуб Италии. Наш итальянский партнер оказался большим любителем футбола. Давай, говорит, я тебя с Эрикссоном познакомлю. Они тут в отеле рядом на выезд собираются.

Приехали. Подошли к Свену. Вот, говорит мой итальянец, это Джорджо, играл в академии «Спартака». Ну я не стал объяснять, что не в академии, а в «Спартаке-2». Академия так академия.

А «Спартак» недавно «Реал» в Кубке чемпионов обыгрывал, «Наполи» с Диего Марадоной. Звучало тогда солидно в Европе – играл в «Спартаке». Эрикссон спрашивает: тебе сколько лет? Где играешь сейчас? Я говорю: нигде, 23 года мне.

И тут он говорит: ну приходи на тренировку, я на тебя посмотрю. С Руудом Гуллитом и Роберто Манчини тренироваться? У меня, говорю, связки колена разорваны уже года три как, я закончил с футболом. Свен говорит: жаль, а то смотри, приходи все-таки. У нас врачи хорошие. Но я не пришел.

Спасибо, Свен! RIP», – написал Черданцев.