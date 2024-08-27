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Черданцев назвал топ-клуб РПЛ, за который он мог играть

27 августа 2024, 11:00
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на смерть тренера Свена-Ерана Эрикссона. Попутно журналист рассказал, что играл в системе «Спартака».

«Умер Свен-Еран Эрикссон. В начале 90-х я работал переводчиком и был по делам в Генуе, когда Эрикссон тренировал «Сампдорию». На тот момент это был топ-клуб Италии. Наш итальянский партнер оказался большим любителем футбола. Давай, говорит, я тебя с Эрикссоном познакомлю. Они тут в отеле рядом на выезд собираются.

Приехали. Подошли к Свену. Вот, говорит мой итальянец, это Джорджо, играл в академии «Спартака». Ну я не стал объяснять, что не в академии, а в «Спартаке-2». Академия так академия.

А «Спартак» недавно «Реал» в Кубке чемпионов обыгрывал, «Наполи» с Диего Марадоной. Звучало тогда солидно в Европе – играл в «Спартаке». Эрикссон спрашивает: тебе сколько лет? Где играешь сейчас? Я говорю: нигде, 23 года мне.

И тут он говорит: ну приходи на тренировку, я на тебя посмотрю. С Руудом Гуллитом и Роберто Манчини тренироваться? У меня, говорю, связки колена разорваны уже года три как, я закончил с футболом. Свен говорит: жаль, а то смотри, приходи все-таки. У нас врачи хорошие. Но я не пришел.

Спасибо, Свен! RIP», – написал Черданцев.

  • Швед умер накануне. Ему было 76 лет.
  • У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
  • Он тренировал «Бенфику», «Лацио», сборную Англии.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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Kollljan
1724750991
На связки колена закосил. А то посмотрели бы на тебя - днище, вот смеху было бы у Гуллита и Манчини и проч.
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andr45
1724755626
Не комментатор «Матч ТВ» , диктор, который ни черта в футболе не понимает) Вот его последние перлы: О СТАНКОВИЧЕ «У «Спартака» и раньше игры не было, но сейчас мы не увидели и самоотдачи, было только равнодушие футболистов. Сбываются самые пессимистичные прогнозы. Ничего нового «Спартак» не показывает. Знаменитый футболист не означает сильный тренер.» О СОБОЛЕВЕ «Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок.» «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». То есть для «Зенита» это игрок основы из сборной России.» О Барко «Барко никогда не играл в Европе, один матч не дает оснований что‑то обсуждать. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал
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ivany4
1724756201
Лучше бы ты и остался переводчиком, все меньше вреда нашему футболу! .... , я закончил с футболом. А говорят, мужик сказал - мужик сделал!)) ЗЫ. Так любил футбол, что даже в больничку не поехал на восстановление.))
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nik55
1724756358
сны у чердака как в сказке
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Админ ресурс
1724757537
Жорик перебрал с галоперидолом
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NewLife
1724758328
"Черданцев назвал топ-клуб РПЛ, за который он мог играть" Языком в свободное время от жопы синита)
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