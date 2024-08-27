Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Билялетдинов объяснил, почему уход Глушенкова прошел для «Локомотива» безболезненно

Билялетдинов объяснил, почему уход Глушенкова прошел для «Локомотива» безболезненно

27 августа 2024, 10:00
6

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне после ухода нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

– Выходит, что потеря Глушенкова оказалась безболезненной?

– Да, именно так получается, что незаменимых не бывает. Ситуация подталкивает к поиску новых путей. Когда риск не просчитан, то это авантюра, а когда риск просчитан, это проект.

«Локомотив» сейчас больше похож на проект, потому что знали перспективность своих кадров, которые они сами растили. Скажи в начале чемпионата, что так будет, мало кто бы поверил, что потери таких маститых игроков по меркам Премьер-лиги, которые определяли лицо команды и атакующий почерк, приведут к такому результату.

Рисунок игры «Локомотива» изменился, исходя из нового подбора исполнителей. Это оказалось в новинку для соперников. Они будут пока подбирать ключи «Локомотиву».

Но вот когда они это сделают, когда поймут на что обратить внимание, и почему у «Локомотива» все сейчас идет так хорошо, тогда пойдет проверка «железнодорожников» на прочность. Этот путь проходил «Краснодар» и «Динамо», этот путь постоянно проходит «Спартак». Будем наблюдать, как справится «Локомотив».

  • «Зенит» летом приобрел Глушенкова за 6,3 миллиона евро.
  • В составе «Локомотива» форвард провел 54 матча, забил 13 голов, отдал 26 передач.
  • В 7 играх за «Зенит» на счету Глушенкова 9 мячей и 1 голевой пас.

Еще по теме:
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу 5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай» 4
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ 4
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Глушенков Максим
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1724744205
Незаменимых нет. Глушенков ушел, а Локо на 1-м месте в первенстве.
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
5
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
5
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Все новости
Все новости
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
2
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+