Билялетдинов объяснил, почему уход Глушенкова прошел для «Локомотива» безболезненно

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне после ухода нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

– Выходит, что потеря Глушенкова оказалась безболезненной?

– Да, именно так получается, что незаменимых не бывает. Ситуация подталкивает к поиску новых путей. Когда риск не просчитан, то это авантюра, а когда риск просчитан, это проект.

«Локомотив» сейчас больше похож на проект, потому что знали перспективность своих кадров, которые они сами растили. Скажи в начале чемпионата, что так будет, мало кто бы поверил, что потери таких маститых игроков по меркам Премьер-лиги, которые определяли лицо команды и атакующий почерк, приведут к такому результату.

Рисунок игры «Локомотива» изменился, исходя из нового подбора исполнителей. Это оказалось в новинку для соперников. Они будут пока подбирать ключи «Локомотиву».

Но вот когда они это сделают, когда поймут на что обратить внимание, и почему у «Локомотива» все сейчас идет так хорошо, тогда пойдет проверка «железнодорожников» на прочность. Этот путь проходил «Краснодар» и «Динамо», этот путь постоянно проходит «Спартак». Будем наблюдать, как справится «Локомотив».