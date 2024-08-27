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  • «Зенит» заявил, что посещаемость «Газпром Арены» достигла 5 миллионов человек за 150 матчей

«Зенит» заявил, что посещаемость «Газпром Арены» достигла 5 миллионов человек за 150 матчей

27 августа 2024, 09:17
16

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) стал 150-м для петербуржцев на «Газпром Арене». По данным клуба, общая посещаемость домашних матчей команды на новом стадионе достигла 5 миллионов человек.

В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх сине-бело-голубых – 33 622 зрителя. Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года: матч против ЦСКА, на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.

  • Первый официальный матч на «Газпром Арене» «Зенит» провел 22 апреля 2017 года против «Урала».
  • Строительство арены началось в 2007 году, сроки его окончания неоднократно переносились, а некоторые недоделки устраняли уже после открытия стадиона.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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R_a_i_n
1724741253
Даже не интересно уже. Одни только цифры у газовых на уме.
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vvv123
1724741572
Зенит и здесь чемпион!
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russkiisergei
1724745633
сколько из них посетили по принуждению? ахахахах. бл...дь какой нормальный человек пойдет на эту баклан арену в трезвом уме и добром здравии:????
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baggio80
1724748674
Еще бы всех узбеков с таджиками согнали на стадион там русских в питере не осталось у меня сестра в шоке уже от города кругом одни иностранные специалисты )))
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NewLife
1724748959
В Газпроме началась депрессия - у руководства заканчиваются мечты))
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rash1959
1724754085
Процентов 40 бюджетников и студентов гонят, за отгулы и зачёты.
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Павелий
1724756196
Увы, здесь нельзя прикладывать скриншоты. Регулярно знакомые из Газпрома раздают билеты на футбольный Зенит и на хоккейный СКА.
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Админ ресурс
1724758143
Больше половины из них несчастные бюджетники, которых сгоняют для массовки за 500 руб поглорить за бразильский клуп
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timon2401
1724763771
ну цифры может и реальные и хорошо что люди ходят на стадион, но приминительно к Зениту так и должно быть.. неоднократно многие живущие в Питере говорят что "убедительно просят" посетить стадион "добровольно", да и одна команда в РПЛ представляющая многомиллионный город..если взять в совокупности все команды Москвы, цифры будут навярняка значительно выше
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