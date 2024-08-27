«Зенит» заявил, что посещаемость «Газпром Арены» достигла 5 миллионов человек за 150 матчей

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) стал 150-м для петербуржцев на «Газпром Арене». По данным клуба, общая посещаемость домашних матчей команды на новом стадионе достигла 5 миллионов человек.

В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх сине-бело-голубых – 33 622 зрителя. Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года: матч против ЦСКА, на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.