Смерть Эрикссона, 12-миллионный трансфер «Зенита», Сафонов проиграл суд бывшей жене и другие новости

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Стало известно, когда Винисиус может перейти в саудовский чемпионат

Неймар хотел вернуться в «Барселону» летом

Умер Свен-Горан Эрикссон

Марио Фернандес впервые прокомментировал уход из «Зенита» и ответил, собирается ли он возвращаться в Россию

Роналду сделал заявление о своем будущем и раскрыл, как уйдет из сборной Португалии

Стало известно, за какую сумму Батраков может покинуть «Локомотив»

Суд вынес решение по спору Сафонова и его бывшей жены, которая тратит на ребенка 18,6 млн рублей в год

«Валенсия» готова арендовать защитника «Спартака», но при одном условии

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аргентинца Гонду