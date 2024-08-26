Стали известны приоритеты «Спартака» при продаже Соболева

В середине августа «Зенит» снова предлагал приобрести нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 8 миллионов евро в два платежа. По данным журналиста Ивана Карпова, красно-белые опять ответили отказом, эта сумма и условия сделки не устраивают москвичей. От петербургского клуба «Спартак» хочет получить 10-12 миллионов евро.

Красно-белые ориентированы на продажу Соболева за границу. Есть варианты с Турцией и Грецией. Сумма в этом случае меньше и составляет около 6-8 миллионов евро.