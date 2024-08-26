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Стали известны приоритеты «Спартака» при продаже Соболева

26 августа 2024, 07:50
14

В середине августа «Зенит» снова предлагал приобрести нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 8 миллионов евро в два платежа. По данным журналиста Ивана Карпова, красно-белые опять ответили отказом, эта сумма и условия сделки не устраивают москвичей. От петербургского клуба «Спартак» хочет получить 10-12 миллионов евро.

Красно-белые ориентированы на продажу Соболева за границу. Есть варианты с Турцией и Грецией. Сумма в этом случае меньше и составляет около 6-8 миллионов евро.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (14)
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vvv123
1724655099
Вот пусть к туркам и едет. Известно же, что турки - это дурки!
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SLADE2019
1724655104
Весьма сомнительно, что в Турции или в Греции за него такие бабки отвалят. А вот помойным надо его отдать, хоть что то заработать, я имею в виду за 8 лямов.
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Бригадный
1724662918
Саня Соболев, даже если в бригаде гламурного подонка Капина играть будет, порвет хрюканов как тузик ...
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Сергей-Горовой-google
1724676124
блин, мне всё больше становится жаль Саню. эта грёбаная сага закончится когда-нибудь? никто ничего не знает, но "новости" сыпятся ежедневно! доколе?
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мак мак
1724755960
В Ростов, в Крылья, в Рубин. Зениту он не нужен от слова совсем, если возьмут, это будет самая большая глупость.
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