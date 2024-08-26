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  • Марио Фернандес ответил, собирается ли он возвращаться в Россию

Марио Фернандес ответил, собирается ли он возвращаться в Россию

26 августа 2024, 16:16
5

Экс-защитник «Зенита» Марио Фернандес прояснил свое настоящее и будущее.

33-летний натурализованный бразилец сейчас находится на родине, но готов вернуться в Россию.

– Сейчас нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьeй. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие.

Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.

– Тебе хотелось бы ещe поиграть в России?

– Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всe будет в действительности.

  • Фернандес провел в «Зените» один сезон.
  • Он сыграл 18 матчей без голевых действий.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1724680256
Мало на пенсию заработал?
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Цугундeр
1724680433
Из жизни отдыхающих.. Давай мы все тоже от тебя отдохнём .
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Fialet
1724694065
А не пошла бы эта гниль нахер.
Ответить
zigbert
1724694338
Хватит фантазировать Марио. Пора завершать карьеру.
Ответить
MichelWB
1724697898
Зачем в Россию, в мире много помоек. Не везде, конечно, будут рады, но что-то подобрать можно.
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