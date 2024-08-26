Марио Фернандес ответил, собирается ли он возвращаться в Россию

Экс-защитник «Зенита» Марио Фернандес прояснил свое настоящее и будущее.

33-летний натурализованный бразилец сейчас находится на родине, но готов вернуться в Россию.

– Сейчас нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьeй. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие.

Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.

– Тебе хотелось бы ещe поиграть в России?

– Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всe будет в действительности.