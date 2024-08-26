Неймар хотел вернуться в «Барселону» летом

В августе нападающйи «Аль-Хиляля» Неймар предложил свои услуги «Барселоне», сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро. Однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильского форварда, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.
Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу, основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза из «Ювентуса», однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау из «Милана».
- Неймар выступал за «Барселону» в 2013–2017 годах.
- В прошлом сезоне бразилец провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил 1 гол и отдал 3 передачи.
- В последний раз Неймар выходил на поле 18 октября прошлого года за сборную Бразилии в матче с Уругваем в отборе ЧМ-2026. В той игре он получил разрыв крестообразной связки.
Источник: Sport.es