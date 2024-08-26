Стало известно, когда Винисиус может перейти в саудовский чемпионат

Винисиус Жуниор подождет до конца этого сезона, прежде чем принять решение о переезде в Саудовскую Аравию. По данным ESPN, нападающий «Реала» является предметом интереса со стороны Саудовской профессиональной лиги. Сам Винисиус не исключил возможности перехода, хотя «Мадрид» не хочет его отпускать. При принятии решения на этот сезон решающим фактором для бразильца стала возможость выигрыша «Золотого мяча».

Представители Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обращались к Винисиусу и «Реалу» по поводу сделки. Они не представили формального предложения клубу, хотя с игроком обсуждалась годовая зарплата в размере до 350 миллионов евро. Винисиусу предложили выступать за «Аль-Ахли» и стать футбольным послом страны в преддверии чемпионата мира по футболу 2034 года.

«Реал» не был готов продавать игрока ниже суммы отступных этим летом. Она составляет 1 миллиард евро. Клуб может согласиться снизить цену в 2025 году, когда у Винисиуса останется всего два года по контракту с «Реалом». Представители Винисиуса сообщили «Реалу», что они сейчас не заинтересованы в продлении соглашения, поскольку игроку нужно время, чтобы обдумать свой следующий шаг.