В «Барселоне» придумали, как зарегистрировать Ольмо, купленного за 62 миллиона

Полузащитник Дани Ольмо стал ближе к дебюту за «Барселону».

В каталонском клубе придумали, как зарегистрировать летнего новичка и внести его в заявку для участия в матчах Примеры.

«Барса» воспользуются правом заявить нового футболиста вместо травмированного игрока. Ранее защитник Андреас Кристенсен выбыл из строя на срок до двух месяцев.

Ожидается, что Ла Лига одобрит такой шаг в ближайшие часы, и тогда Ольмо сможет сыграть против «Райо Вальекано» 27 августа.