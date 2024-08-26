В «Барселоне» придумали, как зарегистрировать Ольмо, купленного за 62 миллиона

Полузащитник Дани Ольмо стал ближе к дебюту за «Барселону».
В каталонском клубе придумали, как зарегистрировать летнего новичка и внести его в заявку для участия в матчах Примеры.
«Барса» воспользуются правом заявить нового футболиста вместо травмированного игрока. Ранее защитник Андреас Кристенсен выбыл из строя на срок до двух месяцев.
Ожидается, что Ла Лига одобрит такой шаг в ближайшие часы, и тогда Ольмо сможет сыграть против «Райо Вальекано» 27 августа.
- О покупке Ольмо было объявлено 9 августа.
- Он перешел из «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро.
- Хавбек уже пропустил два матча Примеры против «Валенсии» (2:1) и «Атлетика» (2:1).
Источник: Mundo Deportivo