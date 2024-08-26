Мостовой оценил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о выходе «Локомотива» на первое место в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 турах РПЛ.

«Локо» опередил «Зенит» на 1 балл и вышел в лидеры Премьер-лиги.

«Я действительно удивлен их результатами, и думаю, что не я один. Это действительно неожиданно, ведь, посмотрев первые два тура, с «Акроном» и «Динамо», я думал, что им в этом сезоне будет непросто.

Но мы видим, что команда бежит и играет, молодежь очень неплохо выглядит, поэтому они молодцы. Еще не стоит забывать трансферное окно, где они потеряли нескольких лидеров: Глушенкова, Дзюбу, Миранчука. В любом случае, сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал.

Давайте посмотрим. Я не сторонник сразу возносить, как у нас любят делать. Сейчас сразу начнут возносить до небес их тренера Галактионова. Давайте смотреть спокойно. Пока никто ничего еще не выиграл.

А то бывает, что человека возносят-возносят, а потом смотришь, а он за 10 лет работы так ничего и не выиграл, но люди его лизанием занимаются.

Особенно комментаторы, которые при счете 2:0 начинают зализывать, а потом случается 2:2 или поражение, и они минут 15 про человека ничего не говорят», – заявил Мостовой.