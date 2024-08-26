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  • Боярский назвал факторы, которые почти гарантируют «Зениту» чемпионский титул

Боярский назвал факторы, которые почти гарантируют «Зениту» чемпионский титул

26 августа 2024, 13:16
25

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от выступлений команды в нынешенем сезоне.

– Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

– Не только я, но и все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

– Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

– Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе. Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность.

  • «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.
  • Клуб считает своей датой оснвания 25 мая 1925 года – с момента организации футбольных команд физкультурного кружка Ленинградского металлического завода.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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Garrincha58
1724667512
Часто так бывает, когда надо тогда и не получается
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NewLife
1724668092
"столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом." Это отсутствие логики или намек на что-то ?
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MazaiNN
1724668230
Боярский назвал факторы, которые почти гарантируют «Зениту» чемпионский титул. - Положение Солнца и Луны. Важную роль играют Солнце и Луна. Важно учитывать взаимодействие планет между собой. Составьте натальный гороскоп. Исследуйте астрологический календарь. Консультируйтесь с астрологом. Потом с психологом...
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Красногвардейчик
1724668370
Миша...не пали контору))) Миллер говорит что всё по чесноку))
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Цугундeр
1724668478
"..все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом. " А кто знает , но не понимает , будем учить ! Москва ,каналья , не сразу строится . )))
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...уефан
1724668503
...бабло уже в работе!)...
Ответить
Админ ресурс
1724668640
Основной фактор это админ ресурс мюллера. Без него вскоре зендид вернется в свою естественную среду обитания - пердиф
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alex1951
1724671001
А чё еще Д,Артаньян скажет ? Прогнозируемо.... у него ,на сегодня,только одна радость осталась ,верней три - выпить и закусить и любить Зенит ....в 75 лет не всякий сможет ,многие в таком возрасте уже и ласты склеили)))
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ziborock
1724672800
Все чемпионства Зенита только в юбилеи! Юбилей Миллера, юбилей Газпрома и.т.д.
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baggio80
1724673838
это на сколько надо быть блаженными чтоб радоваться купленным победам в таком слабом чемпионате и ходит этим гордиться да ну вы и приматы
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