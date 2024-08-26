Боярский назвал факторы, которые почти гарантируют «Зениту» чемпионский титул

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от выступлений команды в нынешенем сезоне.
– Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?
– Не только я, но и все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.
– Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.
– Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе. Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность.
- «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.
- Клуб считает своей датой оснвания 25 мая 1925 года – с момента организации футбольных команд физкультурного кружка Ленинградского металлического завода.
Источник: «Спорт-Экспресс»