В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком» по полузащитнику Данилу Глебову.

«Глебов? Идут переговоры. Как «Спартак» будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», – отреагировал Арутюнянц.