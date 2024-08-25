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  • В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

25 августа 2024, 19:51
14

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком» по полузащитнику Данилу Глебову.

«Глебов? Идут переговоры. Как «Спартак» будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», – отреагировал Арутюнянц.

  • Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Спартак» хотел бы видеть в команде 24-летнего опорного хавбека «Ростова» Данилы Глебова.
  • Дончане хотят выручить за своего лидера не менее 11 млн евро.
  • В текущем сезоне Глебов провел за южан 7 встреч во всех турнирах. В них россиянин сумел отметиться 1 забитым голом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (14)
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Админ ресурс
1724605340
Конкретики нет, но переговоры есть)))
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DVOK68
1724606911
Сильный игрок.
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NewLife
1724608151
Что за переговоры, в которых нет конкретики ? Кто-то вытаскивает эту мутоту, чтобы срубить бабла.
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Freyd
1724608336
за столько,сколько хочет ростов,в европе много игроков,пачку можно взять с теме же данными
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Инсаров
1724609705
Не стоит он таких денег. Лучше обратить взор на Аргентину. Там много молодых талантов, которые качественнее Глебова. Теперь вот сожалеем, что некогда пошли на поводу Абаскаля и отказались от опорника молодёжной сборной Аргентины.
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Garrincha58
1724610453
так себе игрок Спартаку пойдёт
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alefreddy
1724617387
смысла нету он такой же серенький игрок каких много в СМ.Если брать то сильнее того что есть
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FCSpartakM
1724618347
дает беготню и лучше в борьбе. Платить за него 10+ это перебор.
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ySS
1724624840
Милер не позволит перейти игроку в Спартак. Среди россиян лучший в своём аплуа.
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ScarlettOgusania
1724651413
не нужно брать Глебова из клуба, ведущего борьбу за середину в таблице, тем более, да ещё и за "конкретные" 10-12 лимонов евро, он и лимона не стоит за просто беготню в центре поля, у нас и своих пруцевых хватает, на них борща не напасёшься в Тарасовке)) сейчас Умяров даёт больше "конкретики", чем Глебов, и при желании, за те же бабки можно взять Адема Зоргана или Зейду Юсуфа...
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