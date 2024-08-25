В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком» по полузащитнику Данилу Глебову.
«Глебов? Идут переговоры. Как «Спартак» будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», – отреагировал Арутюнянц.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Спартак» хотел бы видеть в команде 24-летнего опорного хавбека «Ростова» Данилы Глебова.
- Дончане хотят выручить за своего лидера не менее 11 млн евро.
- В текущем сезоне Глебов провел за южан 7 встреч во всех турнирах. В них россиянин сумел отметиться 1 забитым голом.
Источник: «РБ Спорт»