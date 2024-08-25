Чернов рассказал, как отнесется к трансферу Соболева в «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о вероятном трансфере партнера Александра Соболева в «Зенит».

– Я вижу по Соболеву все то же, что и в новостях. Он тренируется отдельно от команды. Мы особо с ним не разговаривали.

– Ты будешь осуждать его, если он перейдет в «Зенит»?

– Нет. Это его выбор. Я спокойно к этому отнесусь. Нам надо смотреть на тех, кто есть у нас в команде и кто хочет играть и бьется за команду. Если он решил уйти, то надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты, которые он тут оставил, и двигаться дальше.