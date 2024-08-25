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  • Чернов рассказал, как отнесется к трансферу Соболева в «Зенит»

Чернов рассказал, как отнесется к трансферу Соболева в «Зенит»

25 августа 2024, 11:22
3

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о вероятном трансфере партнера Александра Соболева в «Зенит».

– Я вижу по Соболеву все то же, что и в новостях. Он тренируется отдельно от команды. Мы особо с ним не разговаривали.

– Ты будешь осуждать его, если он перейдет в «Зенит»?

– Нет. Это его выбор. Я спокойно к этому отнесусь. Нам надо смотреть на тех, кто есть у нас в команде и кто хочет играть и бьется за команду. Если он решил уйти, то надо сказать ему спасибо за все хорошие моменты, которые он тут оставил, и двигаться дальше.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Чернов Никита Соболев Александр
Комментарии (3)
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Garrincha58
1724584531
я как посмотрю в СМИ только посредственные игроки Круговой Чернов Мостовой
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NewLife
1724588772
Тема Соболев/синит нужна только мудакам с газпром тв.
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Админ ресурс
1724589364
Давайте уже скинемся ему на билет до Бологое, дальше уже сам доплатит.
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