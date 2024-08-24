Стали известны стартовые составы на матч 6 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Химки». Игра состоится 24 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Богосавац, Адамов, Тодорович, Гандри, Бериша, Швец, Исмаэл, Камило, Кардосо.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Химки»: Обухов, Филин, Фернандес, Ориньо, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Вера, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

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