24.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-3-2-1-1
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
8
Богосавац
27
Камило
95
Адамов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
27
Кардосо
4-1-2-1-2
96
Обухов
72
Фернандес
25
Филин
24
Фаринья
99
Ориньо
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
8
Богосавац
36
Ловат
36
Ловат
8
Богосавац
95
Адамов
7
Садулаев
7
Садулаев
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
11
Исмаэл
11
Луна Диале
11
Луна Диале
11
Исмаэл
99
Ориньо
13
Терехов
13
Терехов
99
Ориньо
32
Вера
17
Берковский
17
Берковский
32
Вера
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
17
Абдуллахи
7
Садыгов
7
Садыгов
17
Абдуллахи
Остались в запасе
Ахмат
Химки
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Ахмат - Химки
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
2
Количество передач
359
392
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Химок», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»