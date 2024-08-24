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  • «Ахмат» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Ахмат» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:50
Ахмат
24.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Химки
73' А. Жиров 75' Ф. Кардосо 90+3' Л. Ловат
31' Р. Мирзов 67' А. Руденко 90+8' А. Заболотный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
(К) ЛВ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-1-1
88
Шелия
55
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
8
Богосавац
27
Камило
95
Адамов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
27
Кардосо
4-1-2-1-2
96
Обухов
72
Фернандес
25
Филин
24
Фаринья
99
Ориньо
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
8
Богосавац
36
Ловат
36
Ловат
8
Богосавац
95
Адамов
7
Садулаев
7
Садулаев
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
11
Исмаэл
11
Луна Диале
11
Луна Диале
11
Исмаэл
99
Ориньо
13
Терехов
13
Терехов
99
Ориньо
32
Вера
17
Берковский
17
Берковский
32
Вера
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
17
Абдуллахи
7
Садыгов
7
Садыгов
17
Абдуллахи
Остались в запасе
Ахмат
Химки
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Ахмат - Химки
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
2
Количество передач
359
392
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Химок», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Химки»

«Ахмат» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Ахмат
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