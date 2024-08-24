Черданцев дал инсайд по будущему Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, перейдет ли Александр Соболев из «Спартака» в «Зенит».
– Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди.
– Это тебе сказал информированный источник?
– Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи.
– Берут аргентинца [Лусиано Гонду]?
– Вроде да. Но его пока нет.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «Футбольный биги»