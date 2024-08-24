Черданцев дал инсайд по будущему Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил, перейдет ли Александр Соболев из «Спартака» в «Зенит».

– Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди.

– Это тебе сказал информированный источник?

– Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи.

– Берут аргентинца [Лусиано Гонду]?

– Вроде да. Но его пока нет.