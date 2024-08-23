Слуцкий – в полуфинале Кубка, Чалов не реализовал пенальти в Лиге Европы, Сперцян и Кордоба близки к уходу из «Краснодара» и другие новости

Глушенков купил 117-метровую квартиру в родном городе.

Мамардашвили переходит в «Ливерпуль»: условия сделки.

РФС назначил судей на матч «Зенит» – «Спартак»

Объявлены комментаторы матча «Зенит» – «Спартак».

Семак высказался о наказании для Клаудиньо за мат после игры с «Химками».

«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая.

Роналду получил золотую кнопку ютуба и претендует на бриллиантовую.

10 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo – есть экс-спартаковец.

ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти.

Игроки «Кривбасса» не пожали руку арбитру, поскольку он судил матч сборной России.

Дибала отказался от 75 миллионов в Саудовской Аравии.

Сперцян и Кордоба намерены покинуть «Краснодар» в ближайшие дни.