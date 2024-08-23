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Слуцкий – в полуфинале Кубка, Чалов не реализовал пенальти в Лиге Европы, Сперцян и Кордоба близки к уходу из «Краснодара» и другие новости

23 августа 2024, 01:15

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Источник: «Бомбардир»
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