Семак высказался о наказании для Клаудиньо за мат после игры с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нецензурными выражениями, сказанными полузащитником команды Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Сергей Богданович, в Химках мы с удивлением узнали, что наш новый соотечественник Клаудиньо учит русский язык. Правда, в его специфической части. Игроки «Уфы», где вы начинали свою прекрасно складывающуюся карьеру, рассказывали, что вы вводили штрафы за ненормативную лексику. Был ли наказан Клаудиньо? Например, обязательным посещением месячного курса русского литературного языка или штрафом на какую-то сумму? Или это будет сделано только в том случае, если будет наказание со стороны лиги или РФС?

– Если будет какое-то наказание со стороны лиги или РФС, наверное, это вопрос клуба, решать. Что касается наших внутренних правил, конечно, у нас ненормативная лексика не приветствуется. По усмотрению тренерского штаба игрок может быть оштрафован, но у нас все довольно цензурно и культурно выражаются во время тренировочного процесса.

Вне тренировочного процесса, находясь на тренировочной базе, к сожалению, контролировать все аспекты жизни ребят, кто как говорит и где говорит, мы не можем. Конечно, я сам противник употребления нецензурных выражений. В этом нет ничего хорошего. Что касается наказаний, я уже сказал, что думаю, на сегодняшний день их нет никаких: ни там, ни там.