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  • Семак высказался о наказании для Клаудиньо за мат после игры с «Химками»

Семак высказался о наказании для Клаудиньо за мат после игры с «Химками»

22 августа 2024, 14:28
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нецензурными выражениями, сказанными полузащитником команды Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Сергей Богданович, в Химках мы с удивлением узнали, что наш новый соотечественник Клаудиньо учит русский язык. Правда, в его специфической части. Игроки «Уфы», где вы начинали свою прекрасно складывающуюся карьеру, рассказывали, что вы вводили штрафы за ненормативную лексику. Был ли наказан Клаудиньо? Например, обязательным посещением месячного курса русского литературного языка или штрафом на какую-то сумму? Или это будет сделано только в том случае, если будет наказание со стороны лиги или РФС?

– Если будет какое-то наказание со стороны лиги или РФС, наверное, это вопрос клуба, решать. Что касается наших внутренних правил, конечно, у нас ненормативная лексика не приветствуется. По усмотрению тренерского штаба игрок может быть оштрафован, но у нас все довольно цензурно и культурно выражаются во время тренировочного процесса.

Вне тренировочного процесса, находясь на тренировочной базе, к сожалению, контролировать все аспекты жизни ребят, кто как говорит и где говорит, мы не можем. Конечно, я сам противник употребления нецензурных выражений. В этом нет ничего хорошего. Что касается наказаний, я уже сказал, что думаю, на сегодняшний день их нет никаких: ни там, ни там.

  • Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание.
  • Клаудиньо выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.
  • 27-летний бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.
  • В этом сезоне он провел за «Зенит» 6 матчей.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1724329340
Как депутат ответил))
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Давид59
1724337987
Просто комедия, не иначе! "Выругался на русском языке рядом с резервным арбитром". Ах-ха-ха-ха. Это мне напомнило милицейские протоколы. Типа "удар был нанесён тупым предметом, скорей всего головой"
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ziborock
1724340279
Клаудиньо уже 2 раза простили, за "фак" на поле, не акцентированный, и за маты в адрес скамейки Рубина! В третий раз у обеза не прокатило! В раздевалке Зенита пускай что хочет то и делает, неандерталец!
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Garrincha58
1724340802
Да уже накипело смотреть на судейский произвол, что хотят то и творят, а всякие комитеты их оправдывают
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