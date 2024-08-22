Петкун назвал предательством переход из «Спартака» в «Зенит»

Российский музыкант и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказался о возможном переходе в петербургский клуб нападающего Александра Соболева из «Спартака».
– В СМИ появилась информация о том, что Соболев очень близок к переходу в «Зенит». Александр может стать своим в «Зените», как был Дзюба?
– Поживем-увидим.
– Как думаете, примут ли его болельщики «Зенита»?
– Не знаю, примут ли его болельщики. Переход из «Спартака» в «Зенит» – это всегда такое предательство, как показывает практика.
– Лично у вас вызывает негативные эмоции появление игрока «Спартака» в «Зените»?
– Если он перешел в «Зенит», то он уже не игрок «Спартака».
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
- Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
Источник: «Спорт день за днём»