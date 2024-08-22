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  • Петкун назвал предательством переход из «Спартака» в «Зенит»

Петкун назвал предательством переход из «Спартака» в «Зенит»

22 августа 2024, 13:46
15

Российский музыкант и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказался о возможном переходе в петербургский клуб нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– В СМИ появилась информация о том, что Соболев очень близок к переходу в «Зенит». Александр может стать своим в «Зените», как был Дзюба?

– Поживем-увидим.

– Как думаете, примут ли его болельщики «Зенита»?

– Не знаю, примут ли его болельщики. Переход из «Спартака» в «Зенит» – это всегда такое предательство, как показывает практика.

– Лично у вас вызывает негативные эмоции появление игрока «Спартака» в «Зените»?

– Если он перешел в «Зенит», то он уже не игрок «Спартака».

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (15)
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Скай
1724324787
так то Соболь нормуль игруля, но в бом жарне наденет стринги и сядет лавку полировать, хотя деньжат срубит по более чем в Спартаке, а там и глядишь аренда подвернется.
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Цугундeр
1724324806
Какое предательство ?) Чистый бизнес . Любой Розимордо душу дьяволу продаст за контракт с Зенитом .
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slavа0508
1724325008
Да нет сейчас такого как в союзе кода футбол был жизнью для большинства футболистов ...сейчас футбол для футболистов просто работа где выгодней туда и идут ...
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Spartak_forv@
1724330817
Что за гадость,эта ваша "осетрина"-вот такая суета и свистопляска вокруг якобы свершающихся,но не свершившихся фактов!Омерзительные "примерки", "оценки" и "ярлыки", "экспертные" выпендрёжи и прочая муть.Это ж как надо не уважать себя и других людей, чтобы навязчиво толочь воду в ступе!
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RedMaksim97
1724345678
В ЦСКА и Динамо - да, в Зенит - нет
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