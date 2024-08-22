Аршавин – об уходе из «Арсенала»: «Играть ради английского паспорта меня не возбуждало»

Андрей Аршавин рассказал, что жена уговаривала его остаться в «Арсенале» ради получения гражданства.

– У тебя была возможность остаться [в Англии]?

– Нет, я не хотел наоборот оставаться. Я не хотел играть в условном «Вест Хэме». Мне даже можно было еще полгода там побыть, чтобы я получил паспорт. Точнее вид на жительство, а через год паспорт.

– А варианты были?

– Предлагали и англичане, но я, честно, вообще не хотел рассматривать. Ну а для чего играть в футбол? Играть в «Арсенале» и знать, что не выиграешь никогда? Я больше за спорт.

Если бы я пошел играть за 30 тысяч фунтов в неделю, может быть, я там и остался. Вопрос цены и команды. Ради чего оставаться? Меня жена уговаривала остаться ради паспорта, но меня это не возбуждало.

– Ты не жалеешь?

– Нет, конечно. Я даже не жалею, что поехал в «Кайрат». В Алмате я провел классные три года. Даже если уровень футбола мы возьмем в кавычки, это время – супер.