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  • Аршавин – об уходе из «Арсенала»: «Играть ради английского паспорта меня не возбуждало»

Аршавин – об уходе из «Арсенала»: «Играть ради английского паспорта меня не возбуждало»

22 августа 2024, 11:11
7

Андрей Аршавин рассказал, что жена уговаривала его остаться в «Арсенале» ради получения гражданства.

– У тебя была возможность остаться [в Англии]?

– Нет, я не хотел наоборот оставаться. Я не хотел играть в условном «Вест Хэме». Мне даже можно было еще полгода там побыть, чтобы я получил паспорт. Точнее вид на жительство, а через год паспорт.

– А варианты были?

– Предлагали и англичане, но я, честно, вообще не хотел рассматривать. Ну а для чего играть в футбол? Играть в «Арсенале» и знать, что не выиграешь никогда? Я больше за спорт.

Если бы я пошел играть за 30 тысяч фунтов в неделю, может быть, я там и остался. Вопрос цены и команды. Ради чего оставаться? Меня жена уговаривала остаться ради паспорта, но меня это не возбуждало.

– Ты не жалеешь?

– Нет, конечно. Я даже не жалею, что поехал в «Кайрат». В Алмате я провел классные три года. Даже если уровень футбола мы возьмем в кавычки, это время – супер.

  • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
  • Затем он вернулся в «Зенит».

Источник: «Это футбол, брат!»
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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evgevg13
1724317172
Как я понял из интервью, Андрюшу могли возбудить только большие деньги. Но не срослось...
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DOCTOR PENALTY
1724317367
Выучил английский, прожил сроки для получения паспорта и... послал всех на Х..! Это - Аршавин!!! "Ваши ожидания - это ваши проблемы". ) ""**
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SLADE2019
1724318312
Не убедительно как то. Но зачетно.
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Max-Min-vkontakte
1724321532
Андрюша, секрет императора (не реклама))
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СайфуЛлах-Усманов-google
1724322141
Ахаха ах какой ...
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Spartak_forv@
1724333073
Молодец Аршавин!Добился всего,чего хотел.Ничего там не выиграл,но зато вошёл в историю покером.Его каждый год вспоминают и тут и там
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