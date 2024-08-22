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Мостовой отреагировал на интерес «Севильи» к Тикнизяну

22 августа 2024, 07:50
1

Александр Мостовой оценил перспективы Наира Тикнизяна в случае перехода из «Локомотива» в «Севилью».

«В Испании классный и один из самых сильных чемпионатов в Европе. У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в чемпионате Испании. У него хорошие данные, он быстрый, но все зависит от него самого.

Не вижу причин, почему бы у Наира не получилось в Испании. Если есть вариант, почему бы не попробовать. Всегда можно вернуться в Россию, если не получится, и оказаться в хороших условиях.

Что касается аренды, можно понять «Севилью». В Европе это нормально, многие так делают. Вдруг у футболиста не пойдет. Никто не будет гладить по головке, надо проявлять себя», – сказал Мостовой.

  • Рыночная стоимость Тикнизяна – 6,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 6 матчах за «Локомотив».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Локомотив Тикнизян Наир Мостовой Александр
Комментарии (1)
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SLADE2019
1724314175
Так и ему ценник уже задрали выше неба. Как в таких условиях заиграть?
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