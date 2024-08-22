Мостовой отреагировал на интерес «Севильи» к Тикнизяну

Александр Мостовой оценил перспективы Наира Тикнизяна в случае перехода из «Локомотива» в «Севилью».

«В Испании классный и один из самых сильных чемпионатов в Европе. У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в чемпионате Испании. У него хорошие данные, он быстрый, но все зависит от него самого.

Не вижу причин, почему бы у Наира не получилось в Испании. Если есть вариант, почему бы не попробовать. Всегда можно вернуться в Россию, если не получится, и оказаться в хороших условиях.

Что касается аренды, можно понять «Севилью». В Европе это нормально, многие так делают. Вдруг у футболиста не пойдет. Никто не будет гладить по головке, надо проявлять себя», – сказал Мостовой.