Реакция Нагельсмана на решение Нойера закончить карьеру в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об уходе вратаря «Баварии» Мануэля Нойера из национальной команды.
«Хотя я могу понять решение Ману и его мотивы, его уход – большая потеря – как в спортивном, так и в человеческом плане.
Ману сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола. С его сейвами, его стилем, его способностью начинать атаки и его харизмой он был больше, чем просто вратарем национальной сборной на протяжении почти полутора десятилетий.
Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Ману был и остается великим спортсменом и отличным парнем.
Я часто и с радостью разговаривал с ним, и я рад, что смогу продолжать делать это в будущем. Нам будет не хватать Ману в национальной команде», – заявил Нагельсман.
- Голкипер выступал за немецкую сборную с мая 2009 года.
- Он провел 124 матча и пропустил 118 голов.
- Нойер выиграл ЧМ-2014.