Реакция Нагельсмана на решение Нойера закончить карьеру в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об уходе вратаря «Баварии» Мануэля Нойера из национальной команды.

«Хотя я могу понять решение Ману и его мотивы, его уход – большая потеря – как в спортивном, так и в человеческом плане.

Ману сформировал вратарскую игру, как никто другой в истории футбола. С его сейвами, его стилем, его способностью начинать атаки и его харизмой он был больше, чем просто вратарем национальной сборной на протяжении почти полутора десятилетий.

Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Ману был и остается великим спортсменом и отличным парнем.

Я часто и с радостью разговаривал с ним, и я рад, что смогу продолжать делать это в будущем. Нам будет не хватать Ману в национальной команде», – заявил Нагельсман.