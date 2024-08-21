Феликс прокомментировал возвращение в «Челси»

Новичок «Челси» Жоау Феликс поделился эмоциями в связи с переходом в лондонский клуб из «Атлетико».

«Я очень рад вернуться и с нетерпением жду начала работы. Я вижу несколько знакомых лиц с тех пор, как был здесь в прошлый раз, и это всегда приятно.

Мне нравилось здесь, и я сказал своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в АПЛ. Прекрасно сделать это в составе «Челси», – сказал 24-летний португалец.