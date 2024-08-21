Феликс прокомментировал возвращение в «Челси»

Новичок «Челси» Жоау Феликс поделился эмоциями в связи с переходом в лондонский клуб из «Атлетико».
«Я очень рад вернуться и с нетерпением жду начала работы. Я вижу несколько знакомых лиц с тех пор, как был здесь в прошлый раз, и это всегда приятно.
Мне нравилось здесь, и я сказал своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в АПЛ. Прекрасно сделать это в составе «Челси», – сказал 24-летний португалец.
- Сумма трансфера – 49,2 миллиона евро.
- С Феликсом подписан семилетний контракт – до 30 июня 2031 года.
- За «Челси» он выступал во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды и забил 4 гола в 20 матчах.
Источник: сайт «Челси»