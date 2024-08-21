Галицкий договорился о матче «Краснодара» с медийной командой

«Краснодар» сыграет с ФК «10» во время паузы на матчи сборных.

Товарищескую встречу анонсировал президент «Десятки» Азамат Мусагалиев.

По словам шоумена, с ним лично связывался владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

– Мы уже начали полноценную подготовку к промированию этого матча. Два-три раза в неделю созваниваемся с краснодарской стороной.

Изначально «Краснодар» предложил нам айфон-арену [стадион «Краснодара-2»], но затем поступил звонок непосредственно от руководства клуба.

– От Сергея Николаевича [Галицкого]?

– Да, он меня набрал и предложил сыграть на большой арене. «Краснодар» на тот момент какое-то время будет без домашних матчей, будет пауза на сборные.

Краснодар, 7 сентября, матч «Краснодар» – ФК «10».