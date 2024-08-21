Аршавин прокомментировал выход медиаклуба в третий раунд Кубка России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Амкала» над «Велесом» (2:0) в матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«В целом «Велес» владел территориальным преимуществом и в первом тайме, и в концовке второго. Наверное, только начало второго тайма осталось за «Амкалом», когда они забили второй гол. Сегодня большая конкретика была у «Амкала». Когда возникло два классных момента, ребята их реализовали. Два суперудара «Велеса» Швагирев отбил. Я бы отметил вратаря сегодня.

Думаю, не самое лучшее поле в Домодедове сыграло как раз на руку гостям. В целом, мне кажется, «Амкал» в этой игре заслуженно побеждает и идет дальше», – сказал Аршавин.