Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Рубин». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Витор, Джурасович, Данилин, Палиенко, Лончар, Бакаев, Димоски, Эсковал, Савичев, Тимошенко.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Иву, Юкич, Безруков, Чумич, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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