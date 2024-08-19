Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Рубин». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Волков, Витор, Джурасович, Данилин, Палиенко, Лончар, Бакаев, Димоски, Эсковал, Савичев, Тимошенко.
Главный тренер: Заур Тедеев
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Иву, Юкич, Безруков, Чумич, Вада, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
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Источник: «Бомбардир»