Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

У гостей забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

– Почему не удалось забить?

– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.

Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, всe остальное неплохо, как минимум.

Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.

Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Следующий соперник – «Акрон» (24 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?