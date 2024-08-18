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Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива»

18 августа 2024, 20:17
19

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

– Почему не удалось забить?

– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.

Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, всe остальное неплохо, как минимум.

Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.

Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой.

  • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – «Акрон» (24 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Локомотив ЦСКА Николич Марко
Комментарии (19)
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saf05
1724001894
Забивать то некому
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Dominator777
1724002193
После Газзаева у всех последующих тренеров игра армейцев примерно одинаковая - никакая, не игра, а мучения на поле и порча нервов своим болельщикам.
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Toran
1724002514
А вот здесь вылезает проблемы с провальными трансферами.Что делает селекционный отдел не понятно.Сезонов 5 уже такого бардака.Койта полный 0,Шуманский,Гайч что один что второй,Келлвен,Зделар,Мендес,Рифат.
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FCSpartakM
1724002863
В итоге ЦСКА все тяжелые матчи с начала сезона не выиграли. О каких претензиях даже на тройку тут рассчитывать.
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paracetamol
1724004076
Игра была равна, играли 2 на-на!
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CSKA57
1724013221
Стыдно за такую игру ЦСКА!
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АЛЕКС 58
1724030951
Игорьку пора на пенсию,Торопа в рамку ставить нужно.
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