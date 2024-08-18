Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).
- У гостей забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.
– Почему не удалось забить?
– Разные причины. Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем.
Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, всe остальное неплохо, как минимум.
Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.
Надо играть матч до самого конца. Тут очень важна психология. У нас повторяется такая проблема. Нельзя отпускать игру. Зачем терять позицию, зачем делать вещи, которые не делаешь всю игру? Может, и я ошибся с заменой.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник – «Акрон» (24 августа).
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»