Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Игра состоится 18 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Пари НН»: Медведев, Стаматов, Александров, Эктов, Каккоев, Гоцук, Ермаков, Веснер, Калинский, Боссели, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

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