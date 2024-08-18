18.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
15
Кастаньо
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
18
Козлов
18
Козлов
6
Ленини
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Оласа
6
Олусегун
6
Олусегун
15
Оласа
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
30
Стаматов
87
Боженов
87
Боженов
30
Стаматов
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
15
Боселли
17
Карапузов
17
Карапузов
15
Боселли
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
502
266
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Пари НН», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Пари НН»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»