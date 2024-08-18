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  • «Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 18:50
Краснодар
18.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
76' М. Давид Кобнан 80' М. Давид Кобнан
36' Х. Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К) АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
15
Кастаньо
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
18
Козлов
18
Козлов
6
Ленини
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Оласа
6
Олусегун
6
Олусегун
15
Оласа
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
30
Стаматов
87
Боженов
87
Боженов
30
Стаматов
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
15
Боселли
17
Карапузов
17
Карапузов
15
Боселли
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
502
266
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Пари НН», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Пари НН»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Краснодар-Пари НН смотреть онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар
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