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Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Пари НН», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.