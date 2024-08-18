Семак объяснил, почему «Зенит» не выиграл у «Химок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Химками». Петербуржцы впервые в сезоне потеряли очки в РПЛ, сыграв вничью (1:1).

«В первом тайме слишком вальяжно подходили к тем моментам, которые были на футбольном поле. Непонятно. Слишком сложные варианты атаки пытались искать.

Во второй половине действовали лучше. Хотя пропустили со стандарта, пришлось отыгрываться. В концовке могли и выиграть. Но относительно того, как складывался матч, результат не самый плохой.

К сожалению, целая группа игроков выпала. Проблемы были в свежести. И моментов должны были больше создавать. А так «Химки» почти всей командой оборонялись, защищали результат», – сказал Семак.