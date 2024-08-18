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Семак объяснил, почему «Зенит» не выиграл у «Химок»

18 августа 2024, 17:26
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Химками». Петербуржцы впервые в сезоне потеряли очки в РПЛ, сыграв вничью (1:1).

«В первом тайме слишком вальяжно подходили к тем моментам, которые были на футбольном поле. Непонятно. Слишком сложные варианты атаки пытались искать.

Во второй половине действовали лучше. Хотя пропустили со стандарта, пришлось отыгрываться. В концовке могли и выиграть. Но относительно того, как складывался матч, результат не самый плохой.

К сожалению, целая группа игроков выпала. Проблемы были в свежести. И моментов должны были больше создавать. А так «Химки» почти всей командой оборонялись, защищали результат», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков.
  • Следующий матч – 24 августа против «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Семак Сергей
Комментарии (15)
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andr45
1723991560
СЕМАК «Проблемы были в свежести» К пятому туру уже устали?)))
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ЗаЖиМ
1723992065
Эх, жаль токсикоманы не удержали победу...
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Garrincha58
1723992298
Семак объяснил? Да он и сам не знает или не ожидал такого быстрого конца. Короче быстро ехали, что то стёрли
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BAIv
1723993931
Семак никакой тренер, потому и не выиграли! Клава тупой игрок, но его хвалят комментаторы?
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САДЫЧОК
1723994136
Физрук Семак тебе повезло что вышел никакущий Глушаков!
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Каратель помойников
1723994668
Семак объяснил, почему «Зенит» не выиграл у «Химок»-в очередной раз на физрука был приложен болт
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FCSpartakM
1723998852
Какой свежести? Чемпионат только начался. У тебя обойма под 30 чел. Ты просто физрук, который не умеет работать в тех ситуациях, когда надо тасовать состав, сменять тактику и тд. У тебя выпал Вендел и игра превратилась в статистические нули , тут у тебя нет Вендела и Химки вообще первые минут 15 возили. Ушел Глушенков и совсем все печально стало. Все замены добавили не креатива, а навала. И повезло, что на дурака забили. Ну и отдельный ржач по бревну за 7 млн справа в защите. Как за такое бревно столько отдают - непонятно.
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alefreddy
1724000919
бред какой то скамейка больше чем во всей лиге и про свежесть-очень много сил ушло на международные кубки
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Админ ресурс
1724001317
да как же так)) опять народные деньги спустили на шлак. Горе над невой
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Arvlad
1724054661
Тут наверно ошибка в заголовке... Должно бы было быть - "Семак объяснил, почему «Зенит» не проиграл «Химкам»...
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