Скопинцев рассказал, каких животных подбирает с улицы

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о любви к животным.

«Да, у меня много котов, которых я подобрал с улицы. Кто-то из них живет у бабушки, у сестры, у нас с мамой. Всегда покупаю им хороший, дорогой корм и уделяю им как можно больше времени.

Очень люблю их и стараюсь по максимальному разнообразить их жизнь – даже беру их на прогулки и в путешествия с собой», – сказал игрок.

27-летний Скопинцев в «Динамо» с 2020 года.

С командой он брал бронзу РПЛ.

Также игрок выступал в РПЛ за «Ростов» и «Краснодар».

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