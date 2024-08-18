Григорян назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов» (1:0).
- Забил Бителло.
«Игра не показала, что «Динамо» является претендентом на чемпионство. Не могу вспомнить, чтобы «Динамо» интенсивно прессинговало, они это делают раз в шесть туров. Это не интенсивная команда. Марцел Личка исходит из подбора игроков и делает абсолютно правильно.
Но, на мой взгляд, «Динамо» является единственным возможным конкурентом «Зенита», – сказал Григорян.
- «Динамо» делит лидерство с «Зенитом», но у петербуржцев матч в запасе.
- Москвичи не брали чемпионство с 1976 года.
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Источник: «Матч ТВ»