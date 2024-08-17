Салах набрал 300-е очко в матчах за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах довел число своих результативных действий в составе «красных» до 300. В гостевой игре 1-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (2:0) египтянин отметился голевой передачей на 60-й минуте и голом на 65-й. Они стали для него 299-м и 300-м набранными очками соответственно.

Теперь на счету Салаха 212 голов и 88 передач в 350 матчах за «Ливерпуль».

Египтянин выступает за «красных» с 2017 года.

Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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