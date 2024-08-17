Червиченко жестко оскорбил судейство в первых турах РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен работой судейского корпуса РПЛ.

«Когда Павел Каманцев говорит, что испытывает гордость от того, что Милорад Мажич был на Олимпиаде, и все испытывают гордость от этого, согласиться не могу. Большинство наших спортсменов там не было, стране не дали выступать под своим флагом, федерации принимают решения не ехать. Почему мы все должны гордиться тем, что Мажич как один из руководителей в РФС едет на это мероприятие? Не могу гордиться и тем, кто бросает наш футбол в угоду Олимпиаде.

Зачем превращать отдел судейства в нашем футболе в отдел туземцев, где радуются поездке на Олимпиаду? В первых турах в РПЛ бардак в судействе, Мажич наслаждается Олимпиадой, а игры РПЛ смотрит по видео. Странная ситуация: Мажич на Олимпиаде, эксперты ЭСК сидят в своих странах – отличная работа за миллионы евро. Зарплату Мажичу платят в РФС, а не в МОК. Значит, и работать надо в России.

Теперь по поводу решений ЭСК. Вижу, что это оправдательная комиссия, а не экспертная. По некоторым эпизодам нам на черное говорят, что это белое. И от того, что в ЭСК набрали иностранцев, ее решения более понятными не становятся, доверие не повышается. Это же просто наперсточники с их формулировками – то удар в ногу недостаточно силен, то голову недостаточно оторвали.

Выстроена система: судьи беспределят, потом их ЭСК оправдывает, а затем наверх Дюкову дают красивую статистику – число ошибок уменьшается. Всем хорошо, ошибок стало меньше! Все работали на удаленке – Мажич с Олимпиады, эксперты по видео. Если Дюкову нравится, что его подставляют за миллионы евро, которые он платит, то это его выбор.

Происходящее в первых турах в судействе – просто скотство. Из ряда вон, конечно, Махачкала – команду два раза просто прибили. Такое впечатление, что команду валят в начале чемпионата, потому что в конце это будет слишком бросаться в глаза. Это гуляй-поле – клуб, если вылетит из РПЛ, потеряет несколько сотен миллионов рублей. Что потеряют судьи? Две-три пропущенных игры. Сколько раз отстраняли Казарцева? А он все возвращается и возвращается.

Отлично научились работать с VAR. Когда надо, зовут и после неочевидной ошибки в центре поля, а после фолов в штрафной не зовут. Интересная схемка. Выдумали массу формулировок, в которых попробуй и разберись. Зато все потом ЭСК объяснит», – сказал Червиченко.

Мажич возглавляет судейский корпус с 2023 года.

5-й тур РПЛ стартует сегодня, 17 августа.

В таблице лидирует «Зенит».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?