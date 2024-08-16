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Спартаковец Литвинов во время отпуска доил коров

16 августа 2024, 22:10
36

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о поездке к бабушке в деревню.

– Родители были на работе, не с кем было меня оставить. Я в деревне весь год был. Вырос там, получается… Для меня это вообще нормально.

И когда уезжаешь в академию в 14 лет, детство заканчивается. Потому что уже начинаешь немножко другими вещами заниматься, уже более взрослыми. И отдаешь этому всю жизнь.

И сейчас, когда я приезжаю в деревню, все равно навевает воспоминания. Это возможность вернуться в детство.

– Ну вот смотри: ты сейчас уже состоявшийся, достаточно взрослый игрок московского «Спартака». Возвращаешься в деревню и все равно начинаешь там доить корову…

– А там это никого не волнует. Там я любимый внук, который поможет по хозяйству.

– И в грядках ковыряешься?

– Да.

  • Литвинов – воспитанник «Спартака».
  • Его статистика за главную команду: 103 матча, 5 голов, 6 ассистов.

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (36)
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ziborock
1723836816
И только в Зените доят себя!)))
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alex1951
1723837266
СМЕНА ТРУДА -ЭТО ТОЖЕ ОТДЫХ,ТАК ГОВАРИВАЛ НАШ ПОЛКОВНИК ,ОТПРАВЛЯЯ НАС В КОЛХОЗ КАМНИ ВОРОЧАТЬ...А ТУТ БУРЕНКИ ...КАЙФ)))
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волчарик
1723840186
C одной стороны молодец ,с другой странно. Я тоже в детстве с батей на месяц выезжал в деревню в Белоруссию помогали бабушке . Но не корову доить , выпасти дворовое стадо,бабушкины смены , заготовить дров и сена на зиму .Заколоть хрюшку конечно был еще мал ( не про футбол) а курицу рубил . Впрочем разные поколения ,разное воспитание .
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