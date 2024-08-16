Спартаковец Литвинов во время отпуска доил коров

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о поездке к бабушке в деревню.

– Родители были на работе, не с кем было меня оставить. Я в деревне весь год был. Вырос там, получается… Для меня это вообще нормально.

И когда уезжаешь в академию в 14 лет, детство заканчивается. Потому что уже начинаешь немножко другими вещами заниматься, уже более взрослыми. И отдаешь этому всю жизнь.

И сейчас, когда я приезжаю в деревню, все равно навевает воспоминания. Это возможность вернуться в детство.

– Ну вот смотри: ты сейчас уже состоявшийся, достаточно взрослый игрок московского «Спартака». Возвращаешься в деревню и все равно начинаешь там доить корову…

– А там это никого не волнует. Там я любимый внук, который поможет по хозяйству.

– И в грядках ковыряешься?

– Да.