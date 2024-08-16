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  • Дркушич прокомментировал уход из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Дркушич прокомментировал уход из «Зенита» в «Црвену Звезду»

16 августа 2024, 20:08
2

Центральный защитник Ваня Дркушич назвал детской мечтой трансфер в «Црвену Звезду».

  • Сербский клуб арендовал его у «Зенита».
  • Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
  • Футболист покинул «Зенит» через 3 дня после перехода из «Сочи» за 4 млн евро.

«Подписывая контракт с «Црвеной Звездой», я реализую мечту детства. Я рад быть здесь и не могу дождаться начала тренировок.

У меня позади прекрасное лето, сначала со сборной, где мы добились на Евро большого успеха, чего от нас не ожидали. Потом я подписал контракт с великим «Зенитом» и, слава богу, меня отпустили в «Звезду».

Мне не терпится надеть майку «Црвены Звезды», пробежаться перед переполненным стадионом и помочь клубу попасть в Лигу чемпионов.

Я, конечно, следил за «Црвеной Звездой», особенно в еврокубках. Я верю, что быстро адаптируюсь, потому что уже знаю многих игроков.

Я осуществил свою детскую мечту и не могу дождаться момента, когда выйду на поле», – заявил Дркушич.

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Источник: сайт «Црвены Звезды»
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Дркушич Ваня
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1723829499
Да не звезди
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aaaaahhhh
1723834768
"Мечты сбываются"- оао газпром. :))))
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