Дркушич прокомментировал уход из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Центральный защитник Ваня Дркушич назвал детской мечтой трансфер в «Црвену Звезду».

Сербский клуб арендовал его у «Зенита».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Футболист покинул «Зенит» через 3 дня после перехода из «Сочи» за 4 млн евро.

«Подписывая контракт с «Црвеной Звездой», я реализую мечту детства. Я рад быть здесь и не могу дождаться начала тренировок.

У меня позади прекрасное лето, сначала со сборной, где мы добились на Евро большого успеха, чего от нас не ожидали. Потом я подписал контракт с великим «Зенитом» и, слава богу, меня отпустили в «Звезду».

Мне не терпится надеть майку «Црвены Звезды», пробежаться перед переполненным стадионом и помочь клубу попасть в Лигу чемпионов.

Я, конечно, следил за «Црвеной Звездой», особенно в еврокубках. Я верю, что быстро адаптируюсь, потому что уже знаю многих игроков.

Я осуществил свою детскую мечту и не могу дождаться момента, когда выйду на поле», – заявил Дркушич.