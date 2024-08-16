Зиньковский рассказал об общении с Соболевым

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о положении форварда Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом команды
«С Соболевым общаюсь. Ничего не могу сказать о сложившейся ситуации. Всe как и было. Подвешенное состояние? Честно, об этом не общались», – сказал Зиньковский.
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых.
- Он может перейти в «Зенит».
- Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»