Зиньковский рассказал об общении с Соболевым

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о положении форварда Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом команды

«С Соболевым общаюсь. Ничего не могу сказать о сложившейся ситуации. Всe как и было. Подвешенное состояние? Честно, об этом не общались», – сказал Зиньковский.